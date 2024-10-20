Украина создала дрон, который может перехватывать "Шахеды" – The Telegraph

В издании надеются, что используя недорогие беспилотники-смертники для уничтожения Shahed Украина сможет сберечь свои запасы ракет противовоздушной обороны.

Украина разрабатывает беспилотник, способный перехватывать российские дроны-камикадзе иранской разработки "Шахед".

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, новое оружие будет развернуто для преследования и перехвата "Шахед-136" вместо обычных боеприпасов противовоздушной обороны.

The Telegraph впервые публикует фотографию нового дрона, разработанного украинской группой "Дикие шершни". Утверждается, что беспилотник способен летать со скоростью более 160 км в час и подниматься на высоту около 3 км.

Будущая разработка будет иметь систему наведения на цель с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту наводить на враждебные цели.

В издании отмечают, что уже известные видео, на которых украинские беспилотники врезаются в российские беспилотники "Орлан" и "Зал". Но Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для таргетинга на разработанные Ираном беспилотники Shahed.

Беспилотник "Sting" / Фото: The Telegraph

"Его средняя стоимость в десятки раз ниже, чем у беспилотника Shahed", — сообщил источник издания о дроне Sting.

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