Украина создала дрон, который может перехватывать "Шахеды" – The Telegraph

В издании надеются, что используя недорогие беспилотники-смертники для уничтожения Shahed Украина сможет сберечь свои запасы ракет противовоздушной обороны.
Украина разрабатывает беспилотник, способный перехватывать российские дроны-камикадзе иранской разработки "Шахед".
Об этом сообщает The Telegraph.
По информации издания, новое оружие будет развернуто для преследования и перехвата "Шахед-136" вместо обычных боеприпасов противовоздушной обороны.
The Telegraph впервые публикует фотографию нового дрона, разработанного украинской группой "Дикие шершни". Утверждается, что беспилотник способен летать со скоростью более 160 км в час и подниматься на высоту около 3 км.
Будущая разработка будет иметь систему наведения на цель с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту наводить на враждебные цели.
В издании отмечают, что уже известные видео, на которых украинские беспилотники врезаются в российские беспилотники "Орлан" и "Зал". Но Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для таргетинга на разработанные Ираном беспилотники Shahed.
"Его средняя стоимость в десятки раз ниже, чем у беспилотника Shahed", — сообщил источник издания о дроне Sting.
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