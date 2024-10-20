Україна створила дрон, що може перехоплювати "Шахеди" – The Telegraph

У виданні сподіваються, що використовуючи недорогі безпілотники-смертники для знищення Shahed Україна зможе зберегти свої запаси ракет протиповітряної оборони.

Україна розробляє безпілотник, здатний перехоплювати російські дрони-камікадзе іранської розробки "Шахед".

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, нова зброя буде розгорнута для переслідування та перехоплення "Шахед-136" замість звичайних боєприпасів протиповітряної оборони.

The Telegraph вперше публікує фотографію нового дрона, розробленого українською групою "Дикі шершні". Стверджується, що цей безпілотник здатен літати зі швидкістю понад 160 км на годину та підніматися на висоту близько 3 км.

Майбутня розробка матиме систему наведення на ціль зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту наводити на ворожі цілі.

У виданні зауважують, що вже відомі відео, на яких українські безпілотники врізаються в російські безпілотники "Орлан" і "Зала". Але Sting стане першим безпілотником, спеціально розробленим для націлювання на розроблені Іраном безпілотники Shahed.

Безпілотник “Sting” / Фото: The Telegraph

"Його середня вартість у десятки разів нижча, ніж у безпілотника Shahed", — повідомило джерело видання про дрон Sting.

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