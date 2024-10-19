Військові показали збитий чорний “Шахед”: розміри вражають (відео)

У кадрі з’являється український боєць, який приземлив ворожий ударний дрон.

Збитий над Україною ворожий “Шахед” чорного кольору показали у Мережі.

Відео опублікував у своєму ТікТок художник з Нової Каховки Максим Кільдеров.

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На безпілотному літальному апараті видно сліди ушкоджень, внаслідок влучних пострілів по ньому.

Вражають розміри збитого безпілотника — приблизно 3 на 3 метри.

У кадрі також з’являється український боєць Давид, який і "приземлив" ворожий ударний дрон.

Військові показали збитий чорний “Шахед” гігантських розмірів

Нагадаємо, що наприкінці минулого 2023 року російська окупаційна армія почала атакувати Україну безпілотниками "Shahed" чорного кольору.

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