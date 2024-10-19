Військові показали збитий чорний “Шахед”: розміри вражають (відео)

У кадрі з’являється український боєць, який приземлив ворожий ударний дрон.
Збитий над Україною ворожий “Шахед” чорного кольору показали у Мережі.
Відео опублікував у своєму ТікТок художник з Нової Каховки Максим Кільдеров.
На безпілотному літальному апараті видно сліди ушкоджень, внаслідок влучних пострілів по ньому.
Вражають розміри збитого безпілотника — приблизно 3 на 3 метри.
У кадрі також з’являється український боєць Давид, який і "приземлив" ворожий ударний дрон.
Нагадаємо, що наприкінці минулого 2023 року російська окупаційна армія почала атакувати Україну безпілотниками "Shahed" чорного кольору.
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