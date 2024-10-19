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Військові показали збитий чорний “Шахед”: розміри вражають (відео)

Військові показали збитий чорний “Шахед”: розміри вражають (відео)

Збитий над Україною ворожий чорний "Шахед" / Фото: скриншот з відео

У кадрі з’являється український боєць, який приземлив ворожий ударний дрон.

Збитий над Україною ворожий “Шахед” чорного кольору показали у Мережі. 

Відео опублікував у своєму ТікТок художник з Нової Каховки Максим Кільдеров. 

На безпілотному літальному апараті видно сліди ушкоджень, внаслідок влучних пострілів по ньому.

Вражають розміри збитого безпілотника — приблизно 3 на 3 метри. 

У кадрі також з’являється український боєць Давид, який і "приземлив" ворожий ударний дрон.

Військові показали збитий чорний “Шахед” гігантських розмірів

Військові показали збитий чорний “Шахед” гігантських розмірів

Нагадаємо, що наприкінці минулого 2023 року російська окупаційна армія почала атакувати Україну безпілотниками "Shahed" чорного кольору.

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