Росія істотно збільшила виробництво Shahed-136: інфографіка

Підприємство "Алабуга" мало поставити 6 тисяч безпілотників вс РФ до вересня 2025 року, проте перевиконало графік, вже поставивши понад 6 тисяч дронів до кінця серпня 2024 року.
Росія значно наростила виробництво дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляє Institute for Science and International Security, передає УНІАН.
Повідомляється, що підприємство "Алабуга" мало поставити 6 тисяч безпілотників вс РФ до вересня 2025 року, проте перевиконало графік, вже поставивши близько 4500 "шахедів" станом на кінець квітня 2024 року і понад 6 тисяч до кінця серпня 2024 року.
Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів, скільки цілей на російській території вдалося вразити за рік.
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