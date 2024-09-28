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Росія істотно збільшила виробництво Shahed-136: інфографіка

Росія істотно збільшила виробництво Shahed-136: інфографіка

Дрон-камікадзе Shahed-136 / Фото: скриншот з відео

Підприємство "Алабуга" мало поставити 6 тисяч безпілотників вс РФ до вересня 2025 року, проте перевиконало графік, вже поставивши понад 6 тисяч дронів до кінця серпня 2024 року.

Росія значно наростила виробництво дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє Institute for Science and International Security, передає УНІАН.

Повідомляється, що підприємство "Алабуга" мало поставити 6 тисяч безпілотників вс РФ до вересня 2025 року, проте перевиконало графік, вже поставивши близько 4500 "шахедів" станом на кінець квітня 2024 року і понад 6 тисяч до кінця серпня 2024 року.

Інфографіка Institute for Science and International Security / ©
Інфографіка Institute for Science and International Security
Інфографіка Institute for Science and International Security / ©
Інфографіка Institute for Science and International Security

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів, скільки цілей на російській території вдалося вразити за рік.

Як Повітряні сили збивають Shahed у небі над Україною

Як Повітряні сили збивають Shahed у небі над Україною

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