Росія істотно збільшила виробництво Shahed-136: інфографіка

Підприємство "Алабуга" мало поставити 6 тисяч безпілотників вс РФ до вересня 2025 року, проте перевиконало графік, вже поставивши понад 6 тисяч дронів до кінця серпня 2024 року.

Росія значно наростила виробництво дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє Institute for Science and International Security, передає УНІАН.

Повідомляється, що підприємство "Алабуга" мало поставити 6 тисяч безпілотників вс РФ до вересня 2025 року, проте перевиконало графік, вже поставивши близько 4500 "шахедів" станом на кінець квітня 2024 року і понад 6 тисяч до кінця серпня 2024 року.

Інфографіка Institute for Science and International Security

Інфографіка Institute for Science and International Security

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів, скільки цілей на російській території вдалося вразити за рік.

Як Повітряні сили збивають Shahed у небі над Україною

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