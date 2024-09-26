Топ-10 видів капусти: чим вони корисні та як їх готувати

Капуста представлена у багатьох сортах і кольорах, що робить її чудовим і корисним овочем, який можна вживати як в сирому, так і в термічно обробленому вигляді.

Кожен сорт капусти має свої унікальні характеристики та смакові відмінності. Видання Fine Dining Lovers розповіло, про десять найрозповсюдженіших сортів, які можна знайти на прилавках магазинів, щоб ви змогли обрати найсмачніший для себе овоч.

Зелена капуста

Капуста / Фото: Associated Press

Зелена капуста – найпоширеніший сорт. Великий качан капусти має товсте, щільно зібране листя. Колір зовнішнього листя зазвичай світло-зеленого кольору, який стає блідо-зеленим або білим до центру.

Зелену капусту зазвичай їдять сирою в салатах, окрім того, її можна готувати на пару, пасерувати, тушкувати чи квасити.

Зелена капуста може мати легкий перцевий смак, якщо її вживати в сирому вигляді, але її смак стає солодшим і менш гострим, якщо її приготувати.

Капуста червоноголова

Червоноголова капуста / Фото: Credits

Ця капуста нагадує зелену, але має червоний, точніше, пурпурний колір. Її головки зазвичай менші, ніж зелені, але листя так само щільно упаковані.

Червоноголова капуста смачна, її можна нарізати тонкими скибочками в салат або просто відварити. Її також можна маринувати та подавати як гарнір до багатьох страв. Під час варіння вода стає синього кольору, а капуста свій колір трохи втрачає. Щоб цього не сталося додайте під час приготування у воду оцет або лимонний сік.

Ця капуста — одна з найкорисніших завдяки вмісту антоціанів, які цілюще впливають на серцево-судинну систему.

Капуста пекінська

Пекінська капуста / Фото: Credits

Пекінська капуста також відома як китайська капуста. Вона не схожа на качан, а має довгасту форму та довгі блідо-зелене чи жовте листя, які ростуть на товстих білих хрустких стеблах.

Капуста має прекрасний ніжний смак і перцевий відтінок. Вона ідеальна для салатів або стір-фрай (спеціальна техніка приготування WOK). Навіть біла частина стебла не має гіркоти та жорсткості. Її можна подрібнити та насолоджуватися у сирому вигляді в салаті. В азійській кухні з цієї капусти часто готують супи, смажені страви чи рагу. Її також можна ферментувати для приготування кімчі.

Савойська капуста

Савойська капуста / Фото: Credits

Савойську капусту іноді називають кучерявою. Вони, мабуть, найкрасивіша з усіх сортів, бо має гофроване листя. Воно більш пухке та менш щільне, ніж у зеленої або червоноголової капусти.

Багато хто віддає перевагу саме цій капусті, через її м’який смак і ніжне листя. Вона ідеальна для використання у сирому та тонко нарізаному вигляді в салатах, для засмаження чи тушковання з маслом. Ви легко можете замінити нею рисовий папір або норі.

Савойська капуста — гарне джерело вітамінів, мінералів і клітковини.

Кале тосканська

Кале тосканська / Фото: Credits

Це італійська капуста, також відома як тосканська капуста чи "cavolo nero". Іноді її називають — "капустяним динозавром". Чорна італійська капуста має товсте центральне стебло та довге, схоже на спис листя зі зморшкуватою поверхнею з бульбашками.

Щоб приготувати її, треба просто видалити центральне стебло та нарізати листя. Оскільки серцевина може бути досить жорсткою, краще її не їсти. Це дійсно універсальний сорт капусти, адже її можна відварювати, смажити, готувати на пару чи споживати в сирому вигляді. Нарізане товсте листя можна використовувати замість ромену в салаті "Цезар", тушкувати, додавати в пасту, супи, рагу чи просто пасерувати з олією та часником. Вона гарно поєднується з квасолею та свининою. Молоде ніжне листя використовують у сирому вигляді в зелених салатах. Ця капуста має тонкий перцевий смак із гостринкою та солодкий посмак.

Капуста наповнена поживними речовинами, вітамінами, марганцем, кальцієм, залізом, фолатами та харчовими волокнами. Вона містить фітонутрієнти та флавоноїди, які забезпечують корисні антиоксидантні властивості організму.

Капуста Кейл

Кейл / Фото: Credits

Кейл – один із найкорисніших сортів капусти. На відміну від інших видів, капуста не утворює качана – її темно-зелене гофроване листя росте з центрального стебла.

Сире листя може бути жорстким і неапетитним, тому краще швидко бланшувати його, щоб воно стало м’якшим.

Кале також буває різних кольорів, таких як темно-зелений, фіолетовий та блакитно-зелений.

Користь капусти для здоров’я робить її суперпродуктом – лише одна жменя нарізаної капусти містить добову норму вітамінів A, C і K.

Бок-чой

Капуста Бок-чой / Фото: Credits

Бок-чой, хтось її називає Пак-чой, має тонкі, ніжні темно-зелені листки, які ростуть із хрусткого білого стебла.

Капуста має м’який, але яскравий капустяний смак. Смаження — найпоширеніший спосіб її приготування, але тушкування також підкреслює його солодкість. Бебі-бок-чой можна готувати цілкою, але у "дорослій" версії, все ж краще, коли листя відокремлені.

Бок-чой — гарне джерело мінералів і вітамінів. Листя містять велику кількість вітамінів А, С і К, а також трохи вітаміну В6.

Голландська капуста

Капуста / Фото: Credits

Голландська капуста (також звана білокачанною) — це зелена капуста з блідим щільним листям. Сонячне світло зазвичай забарвлює зовнішнє листя в блідо-зелений колір, а внутрішні залишаються білими. Інша причина, чому деякі види капусти мають білий колір, полягає у тому, що вона зазвичай зберігається протягом зими в темному прохолодному місці. Це призводить до руйнування хлорофілу та листя втрачає свій блідо-зелений колір.

Січнева царська капуста

Січнева царська капуста / Фото: Credits

Вона виділяється серед інших качанів своїм привабливим зелено-фіолетовим кольором. Має зелене листя біля основи, яке змінює колір на темно-фіолетовий або червоний у верхній частині. Листя мають текстуру савойської капусти, але за формою нагадують білокачанну.

Готуйте цю смачну капусту так само як савойську. Ви можете використовувати її, щоб прикрасити страви. Ще одна порада для приготування цієї капусти — обсмажте її нарізане чи нашатковане листя з маслом.

Брюссельська капуста

Брюссельская капуста / Фото: Credits

Схожа чимось на Кейл і цвітну капусту. Цей хрестоцвітий овоч нагадує мінікапусту.

Її зазвичай нарізають і варять, щоб зробити поживний гарнір. Якщо ви десь знайдете її у продажі на ніжці, вона зможе зберігатися кілька тижнів у холодильнику. Зріжте кінчики, видаліть темно-зелене листя, а потім починайте готувати. Її можна смажити чи готувати на пару з беконом.

Брюссельська капуста низькокалорійна, проте має багато поживних речовин, таких як клітковина, вітамін К і вітамін С.

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