Завершення війни в Україні: Швейцарія зробила неочікувану заяву

Речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявив, що його країна підтримує мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні, навіть попри те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та не згадується підтримка територіальної цілісності України.

Про це пише Blick.

За словами Бідо, Швейцарія вирішила підтримати китайсько-бразильську "мирну ініціативу", тому що вона передбачає припинення вогню та розв'язання конфлікту дипломатичним шляхом, а також є альтернативою "войовничим промовам" України та РФ, які пролунали в ООН.

Водночас представник МЗС Швейцарії підкреслив, що будь-які мирні ініціативи щодо завершення війни в Україні повинні посилатися на Статут ООН, зазначивши, що таку саму думку висловив і голова МЗС Китаю Ван Ї під час своєї промови в Радбезі ООН.

Видання зазначає, що Швейцарія була єдиною західною країною, яку напередодні, 27 вересня, запросили на організоване Китаєм та Бразилією обговорення "мирної ініціативи" на полях Генасамблеї ООН.

Видання зазначає, що однією з причин, через яку США та Європа не підтримали китайсько-бразильську ініціативу, була саме відсутність посилання у документі на Статут ООН, що розцінили як підтримку кремлівської стратегії.

Бідо також зазначив, що Швейцарія здатна привести Південь та Північ до діалогу, тому що підтримує шлях до миру, що ґрунтується на конкретних пропозиціях.

Нагадаємо, Зеленський різко прокоментував мирну ініціативу "правої руки" Трампа. Президент заявив, що такі сигнали від потенційного віцепрезидента США є небезпечними для України та порадив Венсу "почитати історію".

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