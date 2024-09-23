Цікавий лайфгак: як швидко нашаткувати капусту

Для цього способу шаткування вам взагалі не знадобиться звичайний ніж і ви набагато швидше наріжете необхідну кількість капусти ніж зазвичай.

На сторінці Natural Grocers показали корисний лайфгак, як швидко нашаткувати капусту до будь-якої страви. Адже інколи, для того, щоб її приготувати, часто доводиться витрачати чимало часу на нарізку.

Що знадобиться:

Свіжа капуста

Ніж для очищення овочів з гострим лезом

Що робити:

Розріжте капусту на чотири частини. Це дозволить комфортніше тримати її у руці.

Тримайте капусту за качан і, використовуючи ніж для очищення овочів, почніть шаткувати капусту. Завдяки його формі та гостроті, ви зможете отримати рівномірні шматочки.

Під час шаткування контролюйте товщину шматочків — вони повинні бути достатньо тонкими, щоб швидко маринуватися чи готуватися, але не настільки тонкими, щоб втратити текстуру.

Використання ножа для очищення дозволяє легко досягти бажаного розміру шматочків. Гостре лезо забезпечує точність і швидкість, що значно спрощує процес шаткування та ви заощадите час і зусилля.

Спробуйте цей лайфгак наступного разу, коли будете готувати капусту та ви побачите, як просто та швидко можна підготувати цей смачний овоч для використання у ваших улюблених рецептах.

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