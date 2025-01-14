Військовий розповів, чому знизилась ефективність роботи дронів

Нинішні погодні умови на території України негативно впливають на ефективність безпілотників, що працюють на лінії фронту.

Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефері телеканалу FREEДОМ.

Сильний вітер, густі тумани, дощ, сніг та перепади температури значно знижують час польоту дронів.

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“Чим сильніший вітер, тим швидше розряджається батарея. Кожен дрон має свої обмеження за вітром і вологостійкістю. Наприклад, густі тумани унеможливлюють розвідку, а сильний дощ чи сніг збільшують ризик пошкодження техніки”, — пояснив Федоренко.

Водночас він зазначив, що дрони Сил оборони України працюють практично безперервно, навіть в поганих умовах. Однак такі умови часто призводять до втрат безпілотників, а їхній час у повітрі значно скорочується порівняно з літнім періодом.

Федоренко також підкреслив, що нинішні погодні умови працюють на користь ворогу.

"Там, де не їздить техніка, там, де не працюють дрони, там, де складно працювати артилерії, піхота супротивника, яка нічого не варта, лізе вперед, тому що назад у них дороги немає. Відповідно, дощ, сніг, град, ураган, туман не мають жодного значення, противник іде вперед, і, відповідно, вчасно його побачити й знищити нам складніше", – підкреслив військовий.

Нагадаємо, в Україні створили дрони, які здатні нести великі міни та навіть КАБи. Це вже не прототипи, а реальні БпЛА, які дістають до Енгельса і далі.

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