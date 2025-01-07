Дрони ГУР знищили російські РЕБ та логістику: ефектне видео

Оператори FPV-дронів ГУР Міноборони України знищили російський військовий транспорт та РЕБ на Донецькому напрямку.

Про це йдеться у повідомленні військової розвідки в Мережі.

На Донецькому напрямку українські спецпризначенці знищили ворожий транспорт та засоби радіоелектронної боротьби російських військ, разом зі сучасним комплексом РЕБ "Поле-21".

Результативну роботу операторів FPV-дронів ГУР було знято на відео.

Дрони ГУР знищили російський РЕБ та військову техніку

До слова, в кінці грудня у Чорному морі бійці ГУР допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8.

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