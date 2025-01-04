Привітали росіян з днем народження Буданова: ГУР атакувало російський Регіонтранссервіс

Кібер атакою було уражено 78 серверів та 211 робочих станцій.

ГУР МО, 4 січня, атакувало російський "РегіонТрансСервіс". Внаслідок атаки виведено з ладу всі сервери.

Про це повідомив КИЇВ24 з посиланням на власні джерела у спецслужбах.

За інформацією, "РегіонТрансСервіс" є провідною сервісною компанією, яка обслуговує вантажні вагони, також вони забезпечують діяльність окупаційної армії росії.

"Внаслідок кіберудару було знищено всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто бекапи. Загалом було уражено 78 серверів та 211 робочих станцій", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу Group 13 провели блискучу операцію проти ворога. Так, за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 було знищено два російські гелікоптери Мі-8.

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