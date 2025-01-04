Поздравили россиян с днем рождения Буданова: ГУР атаковало российский Регионтранссервис

Кибер атакой было поражено 78 серверов и 211 рабочих станций.

ГУР МО, 4 января, атаковало российский "РегионТрансСервис". В результате атаки выведены из строя все серверы.

Об этом сообщил КИЕВ24 со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

По информации, "РегионТрансСервис" является ведущей сервисной компанией, обслуживающей грузовые вагоны, также обеспечивают деятельность оккупационной армии россии.

"В результате киберудара были уничтожены все серверы компании, выведены из строя рабочие станции и стерто бекапы. Всего было поражено 78 серверов и 211 рабочих станций", – говорится в сообщении.

Напомним, в Черном море у временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназначители подразделения Group 13 провели блестящую операцию против врага. Так, с помощью оснащенных ракетами морских дронов Magura V5 были уничтожены два российских вертолета Ми-8.

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