Хотите завести кур – вот пять советов от опытных птицеводов: обязательно запомните

Если вы мечтаете о своих курах, тогда вам следует сначала разобраться во всех особенностях птицеводства. Только тогда вы сможете добиться результатов в этой сфере.

Новички часто считают, что заниматься птицеводством очень просто. Но только до того момента, когда они встретятся с первыми трудностями. Ведь в любой сфере без должной подготовки у вас может ничего не получиться.

Прежде всего, определитесь с породой, которую вы собираетесь разводить. Важно понять, что одних кур разводят на мясо, других ради яиц, а еще есть декоративные куры.

Независимо от того, что вы выберете, придется построить для кур удобный курятник. Вы можете как сводить его с нуля, так и обустроить хлев, который уже есть на участке. очень важно для домашних птиц. Курам необходимо также гулять на свежем воздухе. тогда придется делать отряд у курятника.

За курятником придется постоянно ухаживать, иначе среди птиц может пошитироваться инфекция. Для продуктивности кур их здоровье играет одну из важнейших ролей. .

Еще одним важным моментом является кормление кур. Если вы думаете, что достаточно просто насыпать зерна, то сильно ошибаетесь.

Лучше не брать сразу много кур, если у вас еще нет опыта в птицеводстве.

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