Как утеплить ноги, чтобы они не мерзли зимой: бабушкин метод с упаковкой из-под молока

Зимой случается и так, что даже в новой паре обуви ноги мерзнут в мороз. Чтобы утеплиться, используйте проверенный метод бабушкина.

Зимой очень важно уделять особое внимание утеплению, ведь, как известно, ноги следует держать в тепле, чтобы не испытывать проблем со здоровьем. Стельки не всегда помогают, и тратить лишние средства на них не всегда хочется.

Когда под рукой нет стельки для утепления, вы можете использовать обычные тетрапаки. Хотя такая рекомендация может звучать странно, однако вы будете удивлены, насколько упаковка из-под молока или сока эффективна, когда речь идет о защите ног от мороза.

Для утепления вам хватит всего лишь одной упаковки. Его следует разрезать вдоль и тщательно вымыть. Затем возьмите любую старую стельку, приложите к разрезанному тетрапаку, обведите контур и вырежьте по нему.

Вставьте такое импровизированное утепление между обычной стелькой и подошвой зимней обуви. Почему вы получите эффективную защиту от холода? Дело в том, что тетрапак отличается многослойной структурой, прекрасно удерживающей холод, не давая ему проникать внутрь обуви.

Этот метод имеет несколько преимуществ. Прежде всего, вы всегда имеете под рукой упаковку из-под молока или сока. А еще вы даете ему вторую жизнь. Дополнительно на изготовление утепления не приходится тратить много времени.

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