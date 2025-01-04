На Земле бушует магнитная буря: что делать нельзя

Землю накрыл корональный выброс массы (КВМ) со стороны Солнца, вызвавший магнитную бурю на нашей планете.

Как сообщает сайт отслеживания космической погоды SpaceWeather, магнитная буря будет средней (категории G2).

Магнитная буря 4 января является продолжением возмущений геомагнитного поля, начавшихся еще 30 декабря. Ожидается, что она продлится до 5 января.

Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.

Что нужно делать в период магнитной бури:

Следите за своим самочувствием: уделяйте больше внимания сигналам организма. Измерьте артериальное давление и пульс, если у вас есть склонность к скачкам давления.

Пейте больше воды: увлажнение помогает организму лучше справляться с повышенной нагрузкой. Отдавайте предпочтение чистой воде, травяным чаям и напиткам без кофеина.

Ограничьте физическую активность: постарайтесь не перегружать организм интенсивными тренировками или физическим трудом во избежание лишнего стресса для сердца и сосудов.

Следите за питанием: ешьте легкую пищу, богатую витаминами и минералами. Овощи, фрукты, зелень помогут поддержать иммунитет и снизить нагрузку на организм.

Соблюдайте режим сна: хороший ночной отдых поможет восстановить силы и снизить уровень стресса. Ложитесь спать в одно и то же время и старайтесь спать не менее 7–8 часов.

Используйте успокаивающие средства: настои из трав, таких как валериана, пустырник или мята, могут помочь снять нервное напряжение и успокоить сердце.

Чего нельзя делать в период магнитной бури:

Не злоупотребляйте кофе и алкоголем: кофеин и алкоголь могут ухудшить состояние, вызывая скачки давления и обезвоживания.

Не игнорируйте симптомы: головная боль, слабость или сердцебиение – не повод "терпеть". Обратитесь к врачу в случае ухудшения самочувствия.

Не принимайте сосудосуживающие препараты без консультации: некоторые лекарства могут усилить симптомы метеозависимости, особенно если их принимают без назначения специалиста.

Не проводите много времени на солнце: перегрев может усугубить негативное влияние магнитной бури на организм. Оставайтесь в тени или в помещении, если вам плохо.

Не перенапрягайтесь умственно: умственная активность тоже может стать причиной утомления. Старайтесь сократить рабочие задания или отложить решение сложных вопросов на другой день.

Напомним, ученые из NASA сообщили о том, что пик активности Солнца, известный как солнечный максимум, уже наступил и продлится примерно в течение года. Это означает, что в это время на Солнце будет происходить много взрывных событий, таких как солнечные вспышки и корональные выбросы массы.

Если обычно в течение года на Солнце возникает примерно 10 вспышек (это выбросы энергии и излучения, часто происходящие вместе с извержением плазмы) самого мощного класса Х, то в этом году уже зафиксировали 41 такое событие.

Ученые прогнозируют, что будет происходить большое количество вспышек и корональных выбросов массы на Солнце, что приведет к большему количеству геомагнитных бурь на Земле.

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