Магнитные бури: прогноз на выходные, 4-5 января

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4-5 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 4 января, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая будет сохранять свою силу и в воскресенье, 5 января.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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