Какому знаку Зодиака повезет 6 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 6 января?

Мощную энергию, которую мы в этот лунный день получаем из космоса, нельзя расходовать на дела, не имеющие особой важности: растратив ее на пустяки, мы не сможем достичь действительно важной цели. Не менее осторожно необходимо обращаться с пожеланиями: будучи высказанными вслух, они практически сразу же сбудутся, поэтому очень важно, чтобы они являлись доброжелательными, в противном случае придется познакомиться с бумерангом, который тоже не заставит себя долго ждать.

Телец

Тельцам звезды помогут в любом деле – как профессионального, так и личного – свойства, но только в том случае, если они будут преследовать благородные цели и помогать окружающим людям. Так, если представители знака будут нуждаться в деньгах, им стоит вспомнить, как давно они сами занимались благотворительностью в любом ее виде. Если ответ на этот вопрос окажется отрицательным, еще не поздно все исправить, пожертвовав энную сумму нуждающимся, и – ждать ответного хода от Вселенной.

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