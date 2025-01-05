Россию массированно атаковали дроны: в пяти областях раздавались взрывы

В РФ традиционно утверждают, что якобы все сбили.

Ночью ряд регионов России находились под атакой ударных дронов.

Минобороны РФ отчитывается о якобы сбитых за ночь более 60 БпЛА. В частности, 37 БпЛА якобы были уничтожены над территорией Ростовской области, 20 – над Брянской областью, два – над Воронежской, один – над Белгородской и один – над Орловской.

Кроме того, в ночь на 5 января дроны атаковали в районе Таганрога, Тарасовки и Миллерово Ростовской области РФ.

Сообщалось об атаке БпЛА на военный аэродром в Миллерово.

"Миллерово отбивается от десятков БпЛА. Взрывы длятся уже пол часа. Пытаются атаковать аэродром", – говорится в российских пабликах.

Неспокойно было и в Грайвороне и нескольких селах Белгородской области – там зафиксировали удары дронов. Пострадавших нет, однако повреждены здания и машины.

Ранее стало известно, что вблизи базы Северного флота России произошло два взрыва.

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