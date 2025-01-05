Взрывная ночь в России: беспилотники атаковали Таганрог

В России снова горячо: на этот раз неизвестные дроны атаковали Таганрог и Ростовскую область.

Об этом сообщают местные паблики.

В частности, обломки БПЛА рухнули в Таганроге и Новобессергеновке Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона.

Уточняется, что раненых в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в Таганроге и Миллеровом ПВО ведет огонь по беспилотникам. Периодически включалась сирена.

Глава Таганрога Светлана Камбулова ночью в Telegram-канале сообщила, что в городе объявлена угроза атаки беспилотников.

Она призвала горожан сохранять спокойствие, а также порекомендовала спуститься на нижние этажи или подвалы или найти помещение без окон.

Также по предварительной информации, есть попадания по местному военному аэродрому.

Ранее стало известно, что вблизи базы Северного флота России произошло два взрыва.

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