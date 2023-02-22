Будут как новенькие: как отстирать белые носки

Читайте в материале ТСН.ua о двух способах, как отстирать белые носки, чтобы они были как новые.

Комментарий автора Татьяны Мележик:

"Довольно часто даже после стирки белые носки все равно не выглядят чистыми. Подошва от ношения может посереть, а на самой ткани остаются пятна. Однако есть два способа, которые могут помочь. Попробовав их, я теперь делаю только так."

Отбеливатели, прилагаемые в стиральную машину непосредственно перед началом стирки, не всегда могут эффективно справиться с заданием. Белые носки со временем перестают выглядеть идеально, а вернуть белье материалу не так просто.

Если вы хотите отбелить носки, придется приложить немного усилий.

Способ 1: замочить и использовать хозяйственное мыло

Сначала белые носки замачивают в теплой воде со стиральным порошком или стиральным гелем (по вашему выбору) и оставляют отмокать. После этого вещи достают, полощут в проточной воде и намыливают хозяйственным мылом.

Теперь носки еще раз замачивают, используя другой раствор. В 1 литре горячей воды разводят две столовых ложки кальцинированной соли и столько же нашатырного спирта. Вещи оставляют в растворе на час, а затем промывают и отправляют в стиральную машинку или стирают вручную обычным способом.

Способ 2: быстро с хозяйственным мылом и лимонной кислотой

Этот способ не занимает столь много времени, но он может не справиться с устаревшими пятнами. Для него белые носки нужно замочить в воде, натерев предварительно хозяйственным мылом. Через некоторое время носки нужно вытащить и замочить в новом растворе. В 100 мл воды развести 0,5 чайную ложку лимонной кислоты. Оставить на 20 минут, затем прополоскать в чистой воде и высушить.

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