Три лайфхака от китайцев: как быстро заправить нить в иглу

Время от времени каждому приходится зашивать одежду. И тогда можно столкнуться с такой проблемой, что нить никак не хочет заправиться в игольное ушко. Читайте в материале ТСН.ua о трех простых и быстрых способах.

Комментарий автора Татьяны Мележик:

"Заправить нить в иглу бывает довольно сложно. Или ушко слишком маленькое, или нить имеет ворсинки и никак не хочет заправляться. Однажды я увидела видео, в котором рассказывали о китайских способах, упрощающих данный процесс. Попробовала их и могу сказать — они действительно работают !"

Об этих китайских лайфхаках рассказали на YouTube-канале "Волшебная еда".

Как заправить нить в иглу, чтобы было быстро и просто

Способ 1: пригодится старая зубная щетка.

Уложите на нее нить, которую нужно заправить, а затем насадите иглу поверх щетинок. В этот момент в ушко проскользнет также и сама нить. Поэтому вам не придется присматриваться и тратить время.

Способ 2: Накрутить нить на иглу.

Разложите нить на ладони, а затем попытайтесь накрутить ее на иглу. Для этого просто энергично потрите иглу по ладони. Нить должна проскользнуть в ушко и образует узелок. После этого только протяните ее дальше. Такой способ работает с любым размером ушка.

Способ 3: смастерить устройство для втягивания нити в проушину самостоятельно.

Вам понадобится щетка для уборки дома. Отрежьте одну длинную ворсину, сложите ее пополам и закрепите скотчем между двумя крупными монетами (лучше брать монеты по 5 копеек, если таковые еще найдете у себя дома). Когда нужно заправить нить в иглу, последнюю одевают в ворсину и перемещают как можно ближе к прикрепленным монетам. Нить необходимо продвинуть с другой стороны и заправить в изгиб ворсины. Когда будете снимать иглу, автоматически захватится также и нить. Поэтому она автоматически заправится в ушко.

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