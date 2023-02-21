Три лайфгаки від китайців: як швидко заправити нитку в голку

Час від часу кожному доводиться зашивати одяг. І тоді можна зіткнутися з такою проблемою, що нитка ніяк не хоче заправитися у вушко голки. Читайте в матеріалі ТСН.ua про три прості і швидкі способи.

Коментар авторки Тетяни Мележик:

"Заправити нитку в голку буває досить складно. Або вушко надто маленьке, або нитка має ворсинки і ніяк не хоче заправлятися. Якось я побачила відео, в якому розповідали про китайські способи, що спрощують цей процес. Спробувала їх і можу сказати — вони дійсно працюють!"

Про ці китайські лайфгаки розповіли на YouTube-каналі "Чарівна їжа".

Як заправити нитку в голку, щоб було швидко і просто

Спосіб 1: знадобиться стара зубна щітка.

Вкладіть на неї нитку, яку потрібно заправити, а потім насадіть голку поверх щетинок. В цей момент у вушко прослизне також і сама нитка. Тому вам не доведеться придивлятися і витрачати час.

Спосіб 2: накрутити нитку на голку.

Розкладіть нитку на долоні, а потім спробуйте накрутити її на голку. Для цього просто енергійно потріть голку об долоню. Нитка повинна прослизнути у вушко і утворити вузлик. Після цього лише протягніть її далі. Такий спосіб працює з будь-яким розміром вушка.

Спосіб 3: змайструвати пристрій для втягування нитки у вушко самостійно.

Вам знадобиться щітка для прибирання в будинку. Відріжте одну довгу ворсину, складіть її навпіл і закріпіть скотчем між двома великими монетами (краще брати монети по 5 копійок, якщо такі ще знайдете у себе вдома). Коли потрібно заправити нитку в голку, останню вдягають на ворсину та переміщають якомога ближче до прикріплених монет. Нитку необхідно просунути з іншого боку та заправити у згин ворсини. Коли будете знімати голку, то автоматично захопиться також і нитка. Тому вона автоматично заправиться у вушко.

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