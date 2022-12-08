Как отстирать кухонное полотенце без машинки: лайфхак, когда нет света

Когда часто выключают свет, каждый украинский пытается использовать бытовую технику по-минимуму. Но есть вещи, которые загрязняются очень часто, например полотенца на кухне. ТСН.ua рассказывает простой лайфхак, как отстирать кухонные полотенца без стиральной машинки.

К сожалению, кухонные полотенца загрязняются очень быстро. В процессе эксплуатации они покрываются жиром, серыми и желтыми пятнами. В современных условиях, когда почасовые отключения электроэнергии стали для украинцев чем-то обыденным, включать стиральную машину для того, чтобы очистить кухонное полотенце и другие мелкие вещи, не всегда уместно. Да и стиральная машина не всегда справляется с тяжелыми загрязнениями.

Все эти проблемы заставляют искать альтернативные пути очищения разных вещей. И существует один простой лайфхак, как отстирать кухонные полотенца без стиральной машинки. Вам не придется даже ничего натирать, поэтому можно заниматься своими делами, пока ткань будет очищаться.

В чем же состоит хитрость?

Нужно взять любую емкость, например тазик. Далее смешайте в нем следующие средства: отбеливатель, стиральный порошок, растительное масло и пищевую соду. Каждого компонента должно быть всего 3 столовых ложки.

Смесь, которая у вас получилась, залейте кипятком и хорошо перемешайте.

Подождите, чтобы жидкость немного остыла, а затем положите все загрязненные кухонные полотенца, которые вы хотите отстирать.

Оставьте изделия на несколько часов (можно на ночь, чтобы все пятна точно вывести).

Утром вы увидите, что кухонные полотенца стали идеально чистыми, без жирных, серых или желтых пятен.

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