Россия потеряла более 600 тысяч солдат и не поможет Сирии — Трамп

Американский лидер утверждает, что бойцы оппозиции в Сирии полностью захватили многие города во время хорошо скоординированного наступления.

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Россия не сможет помочь правительству Башара Асада в Сирии во время наступления повстанцев, поскольку государство-агрессорка уже понесла значительные потери в войне в Украине.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Россия, которая так завязана в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш из-за Сирии, страны, которую она защищала годами", — говорится в сообщении Трампа.

При этом избранный президент США подверг критике своего предшественника в Белом доме Барака Обаму за отступление от "красных линий", которые он установил для Асада во время конфликта, и позволил России вмешаться.

"У Сирии никогда не было особой пользы для России, кроме того, чтобы сделать Обаму действительно глупым", — резко написал Трамп.

В своем сообщении американский лидер утверждает, что бойцы оппозиции в Сирии полностью захватили многочисленные города во время хорошо скоординированного наступления и сейчас находятся в окрестностях Дамаска, очевидно, готовясь сделать очень большой шаг к устранению Асада.

Трамп подчеркнул, что США не должны вмешиваться в этот конфликт.

"Сирия – это беспорядок, но это не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша война. Пусть она разворачивается. Не вмешивайтесь!" – написал он.

Сообщение Трампа в социальной сети Truth Social

Как известно, в Сирии находятся около 900 американских военных, преимущественно на северо-востоке, где они поддерживают возглавляемый сирийскими курдами альянс по предотвращению возрождения боевиков "Исламского государства".

Напомним, ведущий наступление в Сирии лидер военной группировки "Гаят Тахрир аш-Шам" (HTS) Абу Мохаммад аль-Джолани выступил за полный вывод всех иностранных войск с территории республики после падения режима Башара аль-Асада.

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