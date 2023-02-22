Будуть як новенькі: як відіпрати білі шкарпетки

Читайте в матеріалі ТСН.ua про два способи, як відіпрати білі шкарпетки, щоб вони були як нові.

Коментар авторки Тетяни Мележик:

"Досить часто навіть після прання білі шкарпетки все-рівно не виглядають чистими. Підошва від носіння може посіріти, а на самій тканині залишаються плями. Однак є два способи, які можуть допомогти. Спробувавши їх, я тепер роблю тільки так."

Відбілювачі, які додаються в пральну машину безпосередньо перед початком прання, не завжди можуть ефективно справитися із завданням. Білі шкарпетки з часом перестають виглядати ідеально, а повернути білизну матеріалу не так просто.

Якщо ви хочете відбілити шкарпетки, доведеться докласти трішки зусиль.

Спосіб 1: замочити та використати господарське мило

Спочатку білі шкарпетки замочують у теплій воді з пральним порошком або гелем для прання (на ваш вибір) та залишають відмокати. Після цього речі дістають, полощуть у проточній воді та намилюють господарським милом.

Тепер шкарпетки ще раз замочують, використовуючи інший розчин. В 1 літрі гарячої води розводять дві столові ложки кальцинованої солі і стільки ж нашатирного спирту. Речі залишають в розчині на одну годину, а потім промивають та відправляють у пральну машинку чи перуть вручну звичним способом.

Спосіб 2: швидко з господарським милом та лимонною кислотою

Цей спосіб не займає так багато часу, але він може не впоратися з застарілими плямами. Для нього білі шкарпетки потрібно замочити у воді, натерши їх попередньо господарським милом. Через деякий час шкарпетки потрібно витягнути і замочити у новому розчині. У 100 мл води розвести 0,5 чайної ложки лимонної кислоти. Залишити на 20 хвилин, а потім прополоскати у чистій воді і висушити.

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