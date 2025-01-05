Вибухова ніч у Росії: безпілотники атакували Таганрог

Місцеві мешканці поскаржилися на вибухи.
У Росії - знову гаряче: цього разу невідомі дрони атакували Таганрог та Ростовську область.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Зокрема, уламки БПЛА впали в Таганрозі та Новобессергенівці Ростовської області. Про це повідомив губернатор регіону.
Уточнюється, що поранених у результаті події немає.
Раніше повідомлялося, що у Таганрозі та Міллеровому ППО веде вогонь по безпілотниках. Періодично включалася сирена.
Очільниця Таганрога Світлана Камбулова вночі у Telegram-каналі повідомила, що у місті оголошено загрозу атаки безпілотників.
Вона закликала городян зберігати спокій, а також порекомендувала спуститися на нижні поверхи або підвали, або знайти приміщення без вікон.
Також за попередньо інформацією, є влучання по місцевому військовому аеродрому.
Раніше стало відомо, що поблизу бази Північного флоту Росії сталися два вибухи.
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