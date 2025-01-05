Вибухова ніч у Росії: безпілотники атакували Таганрог

У Росії - знову гаряче: цього разу невідомі дрони атакували Таганрог та Ростовську область.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Зокрема, уламки БПЛА впали в Таганрозі та Новобессергенівці Ростовської області. Про це повідомив губернатор регіону.

Уточнюється, що поранених у результаті події немає.

Раніше повідомлялося, що у Таганрозі та Міллеровому ППО веде вогонь по безпілотниках. Періодично включалася сирена.

Очільниця Таганрога Світлана Камбулова вночі у Telegram-каналі повідомила, що у місті оголошено загрозу атаки безпілотників.

Вона закликала городян зберігати спокій, а також порекомендувала спуститися на нижні поверхи або підвали, або знайти приміщення без вікон.

Також за попередньо інформацією, є влучання по місцевому військовому аеродрому.

Раніше стало відомо, що поблизу бази Північного флоту Росії сталися два вибухи.

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