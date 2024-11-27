Повітряна атака на Крим: працює ППО, у Севастополі димить

Після вибухів над Чорноморським ВМУ ім. Нахімова видно дим.

Росіяни заявили про повітряну атаку на окупований Крим вранці 27 листопада. На півострові працює ППО, чутно звуки дронів та вибухів.

Про це повідомляють російські, українські телеграм-канали та окупаційна влада.

Так, телеграм-канал "Крымский ветер" інформує про вибух у Севастополі, схожий на роботу протиповітряної оборони. Повідомляється про роботу ППО з аеродрому "Бельбек" та з району Інкермана. Можливий "приліт" по аеродрому.

Місцеві житлі чули звук БпЛА на північному боці Севастополя. У місті в районі вулиць Індустріальної та Географічної стріляє "Панцир-С1". Водночас після вибухів над Чорноморським ВМУ ім. Нахімова видно дим.

Працює ППО і на аеродромі "Саки" у Новофедорівці: було чотири вибухи.

"У Севастополі триває відбиття комбінованої атаки ЗСУ. За попередньою інформацією, в районі Качі над акваторією збито 2 БПЛА. Також за інформацією від Рятувальної служби Севастополя, на цей момент зафіксовано інформацію про падіння уламків у районі Орлівки поряд із Качинським шосе", – повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Російські пабліки стверджують, що на північний захід Криму летіло близько 40 безпілотників, ракети "Нептун" і поки що невстановлена балістика. Імовірно, це британські Storm Shadow.

До слова, в середині листопада речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Сили оборони України не припинили атак на Кримський міст.

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