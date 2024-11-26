Інфраструктуру Росії "атакував" "кукурузник": що відомо про польоти в Башкортостані (відео)

У небі Башкортостану помітили невідомі безпілотники, які виявилися транспортним літаком Ан-2.

У місті Салават в Башкортостані (РФ) надвечір 26 листопада стало тривожно через польоти невідомих безпілотників. Згодом з'ясувалося, що паніку та стрілянину по небу у Салаваті викликав політ легкого транспортного літака Ан-2.

Про це написав український волонтер Сергій Стерненко із посиланням на відео російських місцевих пабліків.

Судячи з відео, що виклали жителі, у місті лунала тривога.

На відео очевидців можна побачити літаючий об'єкт, що прийняли за БпЛА. Він моневрував в небі Салавата.

Раніше ГУР атакувала нафтобазу в Калузькій області Росії. Там внаслідок ударів дронів на об’єкті сталася серія вибухів. На місці розпочалася пожежа.

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