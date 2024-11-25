ГУР атакувало нафтобазу в Калузькій області РФ – ЗМІ

Йдеться про об'єкт АТ "Калуганафтопродукт".
Українські розвідники у ніч на 25 листопада атакували нафтобазу в Калузькій області РФ. Близько 00:30 внаслідок ударів БпЛА на об’єкті сталася серія вибухів. На місці розпочалася пожежа.
Про це повідомляють джерела "Бабеля".
На відео очевидців видно безуспішні спроби російської ППО відбити атаку БпЛА, проте українські дрони один за одним влучали у ворожу ціль, спричиняючи масштабні руйнування.
Як відомо, нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт" бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.
За даними голови ЦПД РНБО Андрія Коваленка, у Калузі також атакований завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК. Він виробляє: радіоелектронну апаратуру, оптико-електронні системи, компоненти для ракетних і авіаційних систем. Також займається модернізацією військової техніки та супутніми оборонними технологіями.
Раніше влада Бєлгородської області повідомила про атаку БпЛА на нафтобазу на території Старооскольського міського округу.
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