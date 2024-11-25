ГУР атакувало нафтобазу в Калузькій області РФ – ЗМІ

Українські розвідники у ніч на 25 листопада атакували нафтобазу в Калузькій області РФ. Близько 00:30 внаслідок ударів БпЛА на об’єкті сталася серія вибухів. На місці розпочалася пожежа.

Про це повідомляють джерела "Бабеля".

Українські розвідники атакували нафтобазу в Калузькій області РФ

На відео очевидців видно безуспішні спроби російської ППО відбити атаку БпЛА, проте українські дрони один за одним влучали у ворожу ціль, спричиняючи масштабні руйнування.

Як відомо, нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт" бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.

За даними голови ЦПД РНБО Андрія Коваленка, у Калузі також атакований завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК. Він виробляє: радіоелектронну апаратуру, оптико-електронні системи, компоненти для ракетних і авіаційних систем. Також займається модернізацією військової техніки та супутніми оборонними технологіями.

Раніше влада Бєлгородської області повідомила про атаку БпЛА на нафтобазу на території Старооскольського міського округу.

Читайте також: