Ізраїль попередньо схвалив угоду з "Хезболлою" про припинення вогню в Лівані – ЗМІ

Ізраїль попередньо схвалив запропоновану угоду з терористичною організацією "Хезболла" про припинення вогню в Лівані. Цю угоду має остаточно затверджити кабінет міністрів.

Про це повідомляє Ynet із посиланням на зраїльські, американські та ліванські джерела.

Спецпосланець США по регіону та емісар Еймос Гокстін 24 листопада поінформував ліванських чиновників про рішення Ізраїлю.

Також читайте ХАМАС просить у Трампа допомоги у встановленні перемир’я в Секторі Гази

Як повідомив журналіст американського видання Axios Барак Равід з посиланням на джерело, Гокстін пригрозив ізраїльській владі припинити посередницькі зусилля, якщо ця держава не погодиться найближчим часом на припинення вогню в Лівані.

Спецпосланець США 20 листопада заявив, що переговори про припинення вогню на кордоні Лівану та Ізраїлю просуваються у конструктивному ключі. Гокстін також анонсував, що вирушить до Ізраїлю, де обговорить відповідь Лівану на американський проєкт угоди про припинення конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою".

За інформацією видання Al Nahar, цим документом передбачена згода сторін на 60-денний перехідний період, протягом якого має бути припинено вогонь, і ізраїльські військові – поступово виведені з території Лівану. Окрім того, передбачається, що у прикордонних районах на півдні Лівану буде розгорнута армія цієї країни за підтримки Тимчасових сил ООН.

Нагадаємо, 18 листопада "Хезболла" обстріляла ракетами центральну частину Ізраїлю. Були поранені мирні жителі.

Читайте також: