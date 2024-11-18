Хезболла обстріляла передмістя Тель-Авіва в Ізраїлі: серед постраждалих — цивільні

ЦАХАЛ зазначає, що уламки ракети впали між двома домами

У понеділок, 18 листопада, ліванське угруповання "Хезболла" здійснило ракетний обстріл центральної частини Ізраїлю, внаслідок чого було поранено цивільних осіб.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними медиків, у районах Бней-Брак і Рамат-Ган п'ятеро людей отримали поранення: 54-річна жінка перебуває у тяжкому стані, ще одна особа — у середньому, троє мають легкі поранення. Усі постраждалі зазнали осколкових поранень.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що під час атаки з території Лівану була випущена одна ракета, яку успішно перехопили системи протиповітряної оборони. Уламки ракети впали між двома передмістями Тель-Авіва, спричинивши пожежу та пошкодження будівель і транспортних засобів. Військові пообіцяли розслідувати інцидент.

Нагадаємо, що Ізраїль може передати Україні російську зброю, захоплену в Газі та Лівані.

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