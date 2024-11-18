У мініспідниці з камінням і на шпильках: Ліндсей Логан похизувалася стрункими ногами на шоу

38-річна акторка перебуває у чудовій фізичній формі.
Ліндсей Логан завітала на "Вечірнє шоу" з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку. Для знімань вона обрала стильний образ.
На ній був чорний костюм, який складався з топу з довгими рукавами і гострими плечима, а також мініспідниці, що підкреслила її стрункі ноги. Вбрання було прикрашене смужкою із каміння.
Аутфіт Логан доповнила чорними капроновими колготами і чорними замшевими гостроносими туфлями на шпильках.
Ліндсей зробила акуратне укладання і макіяж із шоколадною помадою. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на руках – браслети, годинник і каблучки.
Нагадаємо, Ліндсей Логан у шкіряному плащі та сукні з паєтками з'явилася на показі Balenciaga.
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