У мініспідниці з камінням і на шпильках: Ліндсей Логан похизувалася стрункими ногами на шоу

Ліндсей Логан завітала на "Вечірнє шоу" з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку. Для знімань вона обрала стильний образ.

На ній був чорний костюм, який складався з топу з довгими рукавами і гострими плечима, а також мініспідниці, що підкреслила її стрункі ноги. Вбрання було прикрашене смужкою із каміння.

Ліндсей Логан / Фото: Getty Images

Аутфіт Логан доповнила чорними капроновими колготами і чорними замшевими гостроносими туфлями на шпильках.

Ліндсей зробила акуратне укладання і макіяж із шоколадною помадою. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на руках – браслети, годинник і каблучки.

Нагадаємо, Ліндсей Логан у шкіряному плащі та сукні з паєтками з'явилася на показі Balenciaga.

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