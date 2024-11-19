Яка яскрава: акторка у банановій сукні продемонструвала пікантне декольте

35-річна Кет Грем була найяскравішою на цьому заході.
Американська акторка Кет Грем вирішила привернути увагу на церемонії вручення нагород Governors Awards у Лос-Анджелесі. Для цього вона обрала яскравий образ.
Перед публікою вона з'явилася у сукні бананового кольору з плісованим корсетним верхом, цікавим ліфом із пікантним декольте і спідницею з розрізом. У зоні пупка був прикріплений камінчик, який імітував пірсинг.
Аутфіт Грем доповнила замшевими жовтими туфлями на шпильках і з пензликами на п'ятці, а також жовтим довгим клатчем.
Кет накрутила локони і зібрала їх в елегантну зачіску, зробила макіяж із жовто-чорними тінями, а також нюдовий манікюр. У вухах у неї були золоті сережки.
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