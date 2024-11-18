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Швидкий тест на уважність: відшукайте усіх каченят за 5 секунд

Швидкий тест на уважність: відшукайте усіх каченят за 5 секунд

Тест на уважність// фото: jagranjosh.com

Тренуємо мозок за допомогою тестів на уважність

Один з ефективних способів тренувати мозок - це щодня вирішувати тести та займатися головоломками. Розв'язання головоломок, тестів на уважність не лише розважає, а й розвиває мислення, допомагає тримати мозок в тонусі. 

Пропонуємо ще один тест на уважність та спостережливість. Подивіться на зображення та спробуйте якнайшвидше знайти усіх прихованих каченят за 5 секунд. Всього каченят четверо - одне велике та три маленьких.

Правильна відповідь на малюнку.

Тест на уважність// фото: jagranjosh.com / ©
Тест на уважність// фото: jagranjosh.com

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