Швидкий тест на уважність: відшукайте усіх каченят за 5 секунд

Тренуємо мозок за допомогою тестів на уважність
Один з ефективних способів тренувати мозок - це щодня вирішувати тести та займатися головоломками. Розв'язання головоломок, тестів на уважність не лише розважає, а й розвиває мислення, допомагає тримати мозок в тонусі.
Пропонуємо ще один тест на уважність та спостережливість. Подивіться на зображення та спробуйте якнайшвидше знайти усіх прихованих каченят за 5 секунд. Всього каченят четверо - одне велике та три маленьких.
Правильна відповідь на малюнку.
Читайте також: