Тест на уважність: що не так з циферблатом годинника

Розв'язання головоломок покращує нашу пам'ять, зосередженість, концентрацію та увагу до деталей, розвиває навички вирішення проблем загалом.

Пропонуємо розв'язати чергову головоломку та знайти приховану помилку на зображенні за 11 секунд.

Головоломка на уважність

На зображенні звичайний наручний годинник зі шкіряним ремінцем і класичним циферблатом. Це доволі типовий годинник з римськими цифрами, які показують час. Здається, на зображенні все гаразд. Але це не так, там є значна помилка, яку ви спочатку не помітите.

Тож потрібно за 11 секунд відшукати помилку на циферблаті. Відповідь на зображенні нижче.

Відповідь на тест на уважність

Якщо не вдалося помітити помилку протягом заданого часу, не засмучуйтеся. Спробуйте розв'язати інші головоломки. Постійне тренування зробить вас професіоналом.

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