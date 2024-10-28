Тест на внимательность: что не так с циферблатом часов

Решение головоломок улучшает нашу память, сосредоточенность, концентрацию и внимание к деталям, развивает навыки решения проблем в целом.

Предлагаем решить очередную головоломку и найти скрытую ошибку на картинке за 11 секунд.

Головоломка на внимательность

На изображении обычные наручные часы с кожаным ремешком и классическим циферблатом. Это довольно типичные часы с римскими цифрами, показывающими время. Кажется, на картинке все нормально. Но это не так, на изображении есть значительная ошибка, которую вы сначала не заметите.

Нужно за 11 секунд найти ошибку на циферблате. Ответ на картинке ниже.

Ответ на тест на внимательность

Если не удалось заметить ошибку в течение заданного времени, не огорчайтесь. Попытайтесь решить другие головоломки. Постоянная тренировка сделает вас профессионалом.

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