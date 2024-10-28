Чому в холодильнику накопичується вода: що робити, щоб уникнути серйозних проблем

Що робити, якщо ви помітили, що всередині холодильника почала накопичуватися вода? Давайте розберемося, чому так відбувається.

Чому в холодильнику накопичується вода

Взагалі, це досить нормальне явище, коли краплі води накопичуються на задній стінці холодильника. Воно зустрічається не лише в старих, але й в нових моделях. Проблема виникає тоді, коли рідина накопичується всередині в надмірній кількості. В чому тут може бути причина?

Найчастіше вода починає накопичуватися в холодильнику, коли відбувається засмічення зливу. Цей невеликий отвір розташовується, зазвичай, на задній стінці приладу, над ящиком для овочів. Він відповідає саме за відведення зайвої вологи. Якщо отвір засмітився залишками їжі чи іншими відходами, то вода починає скупчуватися, тому що не має виходу.

Ще одна причина — забруднений чи пошкоджений ущільнювач. Якщо він не закривається належним чином, то на стінках починає утворюватися більше конденсату. Дуже важливо регулярно чистити і зволожувати ущільнювач, щоб запобігти цій проблемі.

Скупчення води в холодильнику — серйозна проблема. Вона може призвести до проблем зі здоров'ям, тому що викликає утворення бактерій та цвілі. Через вологе середовище зростає кількість мікроорганізмів, які забруднюють продукти, що в холодильнику зберігаються. Це може стати причиною харчового отруєння. Пліснява додатково викликає затруднення дихання і алергію.

Тече холодильник всередині: що робити

Щоб волога і рідина не скупчувалися всередині холодильника, потрібно регулярно перевіряти і очищувати злив. Для очищення можна використовувати засіб, який іноді виробники продають у комплекті з холодильником, або взяти зубочистку, пінцет, м'який і тонкий дріт.

Якщо базові методи не допомагають, спробуйте приготувати розчин води і харчової соди. Його вводять всередину злива за допомогою шприца. Робити це слід повільно, поки вода не почне витікати.

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