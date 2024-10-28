Втрати Росії у війні: Зеленський шокував цифрами

Від початку повномасштабного вторгнення агресорка Росія втратила на полі бою близько 650 тисяч осіб вбитими та пораненими.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Times of India.

З його слів, чимало окупантів гине від рук своїх же побратимів. Адже російських солдатів убивають за відмову виконувати безглузді накази.

"Росія сама вбила дуже багатьох росіян. Дуже багато мобілізованих російських солдатів було вбито із самої ж російської армії через те, що вони боялися йти вперед, наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Вони тікали назад і там їх убивала їхня ж армія... Вони не рахують кількості", - наголосив президент.

Також Зеленський додав, що агресорка Росія "продавлює" своїх військових через м'ясорубку, використовуючи їх як м'ясо, і "закидає нас своїми трупами". Крім того, окупанти не забирають з поля бою своїх убитих бійців.

Як повідомлялося, за інформацією українського Генштабу, станом на ранок 28 жовтня втрати РФ орієнтовно склали близько 690 720 солдатів. За минулу добу було ліквідовано ще 1680 окупантів.

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