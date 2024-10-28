Мобілізація в Україні: кого саме беруть керувати дронами і які навички потрібні

Сили безпілотних систем Збройних сил України – це технологічні війська, куди шукають людей з певними якостями.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України, полковник Вадим Сухаревський.

За його словами, рекрутингова компанія частково покриває потребу, втім, зробити це на 100% в наших умовах практично нереальне завдання – люди потрібні завжди.

“Ще раз, ми технологічні війська, ми на цьому наполягаємо. Нам потрібні розумні, кмітливі, мотивовані люди. Людина, яка ходить пів життя в окулярах – це теж до нас. І це не є проблемою. Дядько з двома-трьома категоріями водійських прав – це також до нас. У нас так само працюють водії, так само це все потрібно”, – каже військовий.

Він підкреслив, що ставка першочергово – на мотивованих людей, які хочуть бути корисними війську. Будь-які навички необов'язкові.

“А решту ми зробимо самі”, – розповів Вадим Сухаревський.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СУХАРЕВСЬКИЙ! ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю командувача Сил безпілотних систем ЗСУ! ЦЕ ТРЕБА ПОЧУТИ

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