Україна планує залучити до ЗСУ більше іноземців: що відомо

Іноземці, які стають до лав Збройних сил України, мають право розірвати трирічний контракт через шість місяців після його початку.

Іноземців у Збройних силах України побільшає. Принаймні такі очікування у Міністерстві оборони після ухвалення Верховною Радою нового закону. Він дозволяє громадянам інших країн та особам без громадянства отримувати офіцерські звання в українській армії. Іноземці зможуть ставати командирами підрозділів ЗСУ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Мюррей Сибрук – уродженець американського штату Вашингтон. Про колись далеку для нього Україну він дізнався ще школярем, граючи в популярну комп'ютерну гру "Сталкер". Там фігурували Чорнобиль і Прип'ять. Минуло два десятки років. Він уже розмовляє українською і у нього – український паспорт.

Пан Сибрук – професійний військовий, служив у повітряно-десантних військах США, був в американському контингенті в Афганістані. Вже в березні 2022 року чоловік вирушає воювати за Україну в Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Міноборони.

"Я спостерігав за накопиченням військ біля українських кордонів, і це було очевидно для всього цивілізованого світу, що готується щось масштабне. Ну неможливо обдурити світ, заявляючи про якісь там навчання. Тож коли все почалося, для мене, як для військового, який має відповідні навички, було цілком логічним поїхати воювати", – каже Мюррей Сибрук.

Мюррей Сибрук

Серед іншого Мюррей ще в себе на батьківщині навчився мати справу з "Джавелінами" – такими важливими на початку великої війни. Від весни 2022 року, каже чоловік, його підрозділ став справжньою бойовою силою.

"Я тут уже дуже давно і це просто неймовірно бачити, як сильно виріс за цей час наш підрозділ. Для мене це дуже важливо", – каже військовий.

Мюррей Сибрук – один з перших іноземців, які отримали українські паспорти. Тепер сержант Сибрук зможе стати офіцером і відповідно – командиром. А після ухвалення нового закону отримати офіцерські звання зможуть й іноземці та особи без громадянства.

Мюррей Сибрук

В Головному управлінні розвідки вітають такі зміни. По-перше, це дозволить заповнити нестачу молодшого офіцерського складу, яка об'єктивно утворилася на третьому році війни. По-друге, більшість іноземців, які їдуть воювати на боці України – з країн НАТО, а отже, мають західну підготовку.

"В нашому підрозділі – так, є звання, ім'я, позивні, рамки, є посади, але для нас ключове – це компетентність людини і ми багато дослухаємося до іноземця, який дуже кваліфікований, попри те, що він солдат чи сержант, а ми офіцери", – каже представник ГУР Володимир.

Іноземці, які стають до лав Збройних сил України, мають право розірвати трирічний контракт через шість місяців після його початку, якщо відчувають, що зробили помилку. В усьому іншому мають такі самі права та обов'язки, як і наші громадяни.

"Вони захищені, вони лікуватимуться в разі поранення, будуть отримувати в разі поранення грошове забезпечення. У нас немає першого чи другого сорту військовослужбовців", – каже нардеп Єгор Чернєв.

Урівняли в правах українців і іноземців! Як це можливо?

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