Хто замінить Костіна в Офісі генерального прокурора – ЗМІ

В Офісі президента Володимира Зеленського поки шукають заміну Генеральному прокурору України Андрію Костіну.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на високопоставлених співрозмовників у команді президента.

За інформацією джерел, з наступником Андрія Костіна на посаді генерального прокурора в ОП не визначилися.

Виконувати обов'язки в разі позитивного голосування парламентом за відставку Костіна буде його перший заступник Олексій Хоменко.

"Костін давно просився на вихід. Він реально нічого не робив у тій прокуратурі. А після скандалу з прокурорами не зреагувати було неможливо. Зараз знайти кандидата на генпрокурора — величезна проблема. Він має бути "чистим" і "незашквареним", він має бути компетентним і, щоб ви розуміли, мало хто б погодився зараз на цю посаду Це ж лише суцільні проблеми, та ще й репутаційно тебе знищать", — йдеться у коментарі виданню.

Джерела в ОП пояснили, що кандидата на посаду генпрокурора України ще шукають.

"Тому про нових людей взагалі не йдеться, немає кандидатів. Є розуміння, що поки що нікого не будуть виносити до зали Ради на голосування, а виконуватиме обовʼязки перший заступник".

Нагадаємо, днями генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку. Він залишає посаду через скандали з оформленням інвалідності прокурорами.

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