Кто заменит Костина в Офисе генерального прокурора – СМИ

В Офисе президента Владимира Зеленского пока ищут замену Генеральному прокурору Украины Андрею Костину.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленных собеседников в команде президента.

По информации источников, с преемником Андрея Костина в должности генерального прокурора в ОП не определились.

Выполнять обязанности в случае положительного голосования парламентом за отставку Костина будет его первый заместитель Алексей Хоменко.

"Костин давно просился на выход. Он реально ничего не делал в той прокуратуре. А после скандала с прокурорами не среагировать было невозможно. Сейчас найти кандидата на генпрокурора — огромная проблема. Он должен быть "чистым" и "незашкваренным", он должен быть компетентным и, чтобы вы понимали, мало кто согласился бы сейчас на эту должность. Это же только сплошные проблемы, да еще и репутационно тебя уничтожат", — говорится в комментарии изданию.

Источники в ОП объяснили, что кандидата на должность генпрокурора Украины еще ищут.

"Поэтому речи о новых людях вообще нет, нет кандидатов. Есть понимание, что пока никого не будут выносить в зал Рады на голосование, а исполнять обязанности будет первый заместитель".

Напомним, на днях генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. Он покидает должность из-за скандалов с оформлением инвалидности прокурорами.

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