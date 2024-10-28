Відомий ведучий вперше розповів про викидень у коханої: "Було тяжко"

Український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін вперше зізнався, що в його коханої стався викидень.

Шоумен поділився, що йому з обраницею свого часу довелося пережити болісний досвід втрати дитини. Слава Дьомін говорить, що це було дійсно тяжко. Утім, у подробиці ведучий вдаватися не став, адже це стосується не лише його. Ба більше, Дьомін не уточнював, чи такий досвід йому довелося пережити з колишньою дружиною Ксенією Міщенко, з якою він був протягом 13 років у шлюбі, чи з іншою коханою.

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Така історія (викидень – прим. ред.) була в моєму житті. Це все, що можу сказати. Було тяжко. Єдине, що можу сказати. Не випитуйте, більше нічого не додам, бо це стосується не лише мене", — розповів ведучий в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Зазначимо, на початку 2021 року Слава Дьомін розлучився з дружиною. Відтоді особисте життя шоумен тримає в таємниці. Утім, час від часу ведучий інтригує змінами. Раніше інтерв'юер зізнавався, що має симпатію до дівчини, а нещодавно у сторіз опублікував фото з чималим букетом квітів, яке підписав: "Коли о 23:15 захотів привезти їй квітів".

Квіти, які Слава Дьомін подарував загадковій обраниці / Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, нещодавно Слава Дьомін зізнався, як пропонував стосунки акторці Ксенії Мішиній. Також шоумен прокоментував чутки, що мав романтичні почуття до ведучої Лесі Нікітюк.

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