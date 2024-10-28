Оля Цибульська з 9-річним сином виїхала з України за кордон: "Це не втеча"

Українська співачка Оля Цибульська поділилася, що разом з 9-річним сином виїхала з України за кордон.

Про своє рішення виконавиця повідомила в Instagram-stories. Артистка зізналась, що не планувала покидати Україну. Зокрема, у співачки були різні плани, однак вона їх скасувала. Після ночі, коли були обстріли, виконавиця на ранок зібрала 9-річного сина Нестора та виїхала з ним за кордон.

Оля Цибульська виїхала за кордон / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська також наголосила, що не тікає з України. За словами знаменитості, вона прийняла свідоме рішення, аби змінити їхнє з сином життя на краще. Виконавиця поки тримає в таємниці, до якої саме країни поїхала.

"Я поїхала з України. Рішення прийнялось в один день. Це не втеча. Це свідоме бажання змінити життя. Я запланувала справи, записалась до косметолога, лягла спати, не спала, бо гучно, і на ранок сталося це", - поділилася артистка.

Оля Цибульська виїхала за кордон / Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, нещодавно співачка Луна повідомила про переїзд з України до Іспанії. Виконавиця покинула країну з синами та 38-річним чоловіком-українцем.

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