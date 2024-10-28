Росіяни атакували "швидку" у Кіндійці Херсонської області – наслідки

Внаслідок обстрілу загинув медик й ще двоє у шпиталі
У Кіндійці Херсонської області російські окупанти атакували карету швидкої допомоги, яка прибула на виклик до пораненого ними чоловіка після скидання вибухівки з дрона.
Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.
"Внаслідок цього один медик загинув, двоє у шпиталені у тяжкому стані. Потерпілий, до якого виїздила бригада швидкої, теж в лікарні. Коллеги-медики борються за їхні життя", – повідомляють в адміністрації.
Також ворог атакував Кривий Ріг балістичними ракетами.
"Росіяни продовжують тероризувати Кривий Ріг балістикою. Нелюди. Рано чи пізно вони за все заплатять", — заявив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Попередньо, є постраждалі. Деталі наразі з'ясовують.
"Доки ж триває повітряна тривога. Бережіть себе – залишайтеся у безпечному місці", — попереджають в ДОР.
Нагадаємо, що у понеділок, 28 жовтня, російський безпілотник типу Shahed пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.
Провокація з боку агресорки Росії сталась близько 06:00. В "Енергоатомі" наголошують, що з настанням осінньо-зимового періоду росіяни посилюють енергетичний терор українських АЕС та створюють нові ризики для безпечної експлуатації атомних об’єктів.
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