Росіяни атакували "швидку" у Кіндійці Херсонської області – наслідки

Внаслідок обстрілу загинув медик й ще двоє у шпиталі

У Кіндійці Херсонської області російські окупанти атакували карету швидкої допомоги, яка прибула на виклик до пораненого ними чоловіка після скидання вибухівки з дрона.

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

"Внаслідок цього один медик загинув, двоє у шпиталені у тяжкому стані. Потерпілий, до якого виїздила бригада швидкої, теж в лікарні. Коллеги-медики борються за їхні життя", – повідомляють в адміністрації.

Також читайте Військовий експерт попередив про масований удар РФ: яка головна ціль ворога

Також ворог атакував Кривий Ріг балістичними ракетами.

"Росіяни продовжують тероризувати Кривий Ріг балістикою. Нелюди. Рано чи пізно вони за все заплатять", — заявив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Попередньо, є постраждалі. Деталі наразі з'ясовують.

"Доки ж триває повітряна тривога. Бережіть себе – залишайтеся у безпечному місці", — попереджають в ДОР.

Нагадаємо, що у понеділок, 28 жовтня, російський безпілотник типу Shahed пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Провокація з боку агресорки Росії сталась близько 06:00. В "Енергоатомі" наголошують, що з настанням осінньо-зимового періоду росіяни посилюють енергетичний терор українських АЕС та створюють нові ризики для безпечної експлуатації атомних об’єктів.