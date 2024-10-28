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Військовий експерт розповів, чи вплине зима на наступ росіян

Військовий експерт розповів, чи вплине зима на наступ росіян

Військовий експерт Олександр Коваленко

Окупанти щомісяця несуть значні втрати, але все ще мають людський ресурс для продовження наступальних дій.

Ситуація в Донецькій області залишається складною, але погіршення погодних умов і осіннє бездоріжжя навряд чи стримають наступальні дії російських військ. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ексклюзивному матеріалі ТСН.

"Цього не буде, вони не зупиняться. Ніколи ще погодні умови не зупиняли російських окупантів. Згадаймо, коли відбулась каталізація наступальних дій на Бахмут. Як раз у найбільш несприятливі погодні умови – кінець осені та початок зими 2022 року. Коли відбулась хвиля наступу на Авдіївку? У жовтні 2023 й продовжувалась протягом усієї зими 2024 року. Так само буде й зараз – вони не зупиняться", – підкреслив військовий експерт. 

Також Коваленко зазначив, що середньомісячні людські втрати ворога близько 35 тисяч. Водночас Росія мобілізує близько 35 - 40 тисяч людей на місяць. 

"З кількості втрат більшість – поранені. Близько 20 - 30% легкопоранені, які протягом місяця повертаються в склад підрозділу. Тому кожного місяця в них є плюс в мобілізаційному ресурсі. Тож навіщо їм зупинятись, якщо вони повністю забезпечені людьми, а тут ще й "північнокорейські Рембо" під'їдуть", – пояснив Олександр Коваленко. 

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ГОТУВАТИСЯ ТРЕБА ВЖЕ!" Росіяни попруть на ЩЕ ОДНУ ОБЛАСТЬ! Рембо з КНДР уже на війні!"

Нагадаємо, що Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі у війні в Україні. РФ може задіяти північнокорейських солдат на Курщині. 

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