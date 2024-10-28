Військовий експерт розповів, чи вплине зима на наступ росіян

Окупанти щомісяця несуть значні втрати, але все ще мають людський ресурс для продовження наступальних дій.

Ситуація в Донецькій області залишається складною, але погіршення погодних умов і осіннє бездоріжжя навряд чи стримають наступальні дії російських військ. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ексклюзивному матеріалі ТСН.

"Цього не буде, вони не зупиняться. Ніколи ще погодні умови не зупиняли російських окупантів. Згадаймо, коли відбулась каталізація наступальних дій на Бахмут. Як раз у найбільш несприятливі погодні умови – кінець осені та початок зими 2022 року. Коли відбулась хвиля наступу на Авдіївку? У жовтні 2023 й продовжувалась протягом усієї зими 2024 року. Так само буде й зараз – вони не зупиняться", – підкреслив військовий експерт.

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Також Коваленко зазначив, що середньомісячні людські втрати ворога близько 35 тисяч. Водночас Росія мобілізує близько 35 - 40 тисяч людей на місяць.

"З кількості втрат більшість – поранені. Близько 20 - 30% легкопоранені, які протягом місяця повертаються в склад підрозділу. Тому кожного місяця в них є плюс в мобілізаційному ресурсі. Тож навіщо їм зупинятись, якщо вони повністю забезпечені людьми, а тут ще й "північнокорейські Рембо" під'їдуть", – пояснив Олександр Коваленко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ГОТУВАТИСЯ ТРЕБА ВЖЕ!" Росіяни попруть на ЩЕ ОДНУ ОБЛАСТЬ! Рембо з КНДР уже на війні!".

Нагадаємо, що Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі у війні в Україні. РФ може задіяти північнокорейських солдат на Курщині.