Хорватія готує значну військову допомогу Україні до кінця року – Reuters

Країна також планує надати Україні боєприпаси та запасні частини для техніки
Хорватія планує придбати до 50 танків Leopard 2A8 у Німеччині для заміни своїх радянських танків, які надалі будуть передані Україні.
Про це повідомив міністр оборони Хорватії Іван Анушич після зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні, інформує Reuters.
Анушич повідомив, що Хорватія зможе передати Україні 30 танків і 30 бойових машин піхоти до кінця 2024 року.
У листі про наміри, підписаному Анушичем і міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, обидві країни домовилися про відправку запасних частин і боєприпасів з хорватських запасів в Україну для використання в танках "Leopard" за фінансової підтримки Німеччини.
"Той факт, що Хорватія працює з нами над спільною закупівлею основних бойових танків Leopard 2A8, зміцнює позиції Німеччини як промислового центру і забезпечує загальні стандарти в рамках НАТО", – сказав Пісторіус у заяві міністерства оборони.
Нагадаємо, концерн Rheinmetall розробляє новий танк та нову модель БМП, яку отримає Україна. Новий танк матиме штучний інтелект, супутниковий зв'язок, потужну систему зв'язку та повну діджиталізацію.
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