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“Росіяни нас завжди випереджають”: військовий озвучив проблему на фронті

“Росіяни нас завжди випереджають”: військовий озвучив проблему на фронті

Війна в Україні / Фото ілюстративне / Фото: ТСН.ua

Чого не вистачає українським військовим.

Варто відмовитися від самозаспокоювання і самообоману, що у ворога мало техніки і вона погана. У цьому плані росіяни нас завжди випереджають, бо у них є власне виробництво, ніхто не обмежує їх в обсягах, а санкції успішно обходяться.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів офіцер бригади “Рубіж” Максим Таран. 

За його словами, у ворожих сил є хороша техніка, а головне — техніки у них багато. 

“Це те, чого нам не вистачає. Ми намагаємося знищувати склади і якісь виробничі обʼєкти, але цього недостатньо для того, щоб вже сьогодні відчути полегшення”, — каже Максим Таран.

Раніше військовий відповів, чи можуть бійці КНДР вплинути на ситуацію на фронті.

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