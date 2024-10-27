Бойовики руху “Талібан” забороняють жінкам в Афганістані спілкуватися, показувати обличчя, контури тіла. Їм також заборонено розмовляти публічно, особливо з чоловіками.

Про це йдеться у матеріалі Bild.

"Вся індивідуальність стирається. Неймовірно, що вони (таліби — ред.) можуть придумати, щоб практично знищити жінок, які змушені повністю прикриватися, їм заборонено мати обличчя, контури тіла, голос, тому що їм заборонено розмовляти на публіці, особливо з чоловіками", — йдеться у матеріалі.

Як сказав Халід Ханафі, міністр доброчесності талібів, тепер заборонив жінкам розмовляти одна з одною.

"Божевільний і нелюдяний! Афганістан перетворився на жахливу і величезну в'язницю під відкритим небом для жінок", — додають журналісти.

З приходом талібів до влади в серпні 2021 року дівчатам довелося залишити школу після шостого класу і більше не дозволено навчатися в університетах, а подорож можлива лише в супроводі родича чоловічої статі.

"Їм заборонено відвідувати парки, купатися, займатися будь-яким видом спорту. Заборонили навіть перукарні. Жіночі притулки довелося закрити, а закон про припинення насильства щодо жінок було скасовано. Їх часто публічно шмагають або саджають у в’язницю за "неісламську поведінку".

Жінкам-лікарям і медсестрам більше не дозволяється спілкуватися з родичами чоловічої статі, що суттєво обмежує медичне обслуговування для всіх.

У своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку голлівудська легенда, акторка Меріл Стріп підняла тему становища жінок і дівчат в Афганістані.

"Сьогодні в Кабулі кішка має більше свободи, ніж жінка", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше німецька військкорка заявила, що очільник Кремля Путін вирішив напасти на Україну після виходу військ США з Афганістану.

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