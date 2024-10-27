Жінкам заборонено відвідувати парки, купатися, займатися будь-яким видом спорту та показувати обличчя, контури свого тіла.
Бойовики руху “Талібан” забороняють жінкам в Афганістані спілкуватися, показувати обличчя, контури тіла. Їм також заборонено розмовляти публічно, особливо з чоловіками.
Про це йдеться у матеріалі Bild.
"Вся індивідуальність стирається. Неймовірно, що вони (таліби — ред.) можуть придумати, щоб практично знищити жінок, які змушені повністю прикриватися, їм заборонено мати обличчя, контури тіла, голос, тому що їм заборонено розмовляти на публіці, особливо з чоловіками", — йдеться у матеріалі.
Як сказав Халід Ханафі, міністр доброчесності талібів, тепер заборонив жінкам розмовляти одна з одною.
"Божевільний і нелюдяний! Афганістан перетворився на жахливу і величезну в'язницю під відкритим небом для жінок", — додають журналісти.
З приходом талібів до влади в серпні 2021 року дівчатам довелося залишити школу після шостого класу і більше не дозволено навчатися в університетах, а подорож можлива лише в супроводі родича чоловічої статі.
"Їм заборонено відвідувати парки, купатися, займатися будь-яким видом спорту. Заборонили навіть перукарні. Жіночі притулки довелося закрити, а закон про припинення насильства щодо жінок було скасовано. Їх часто публічно шмагають або саджають у в’язницю за "неісламську поведінку".
Жінкам-лікарям і медсестрам більше не дозволяється спілкуватися з родичами чоловічої статі, що суттєво обмежує медичне обслуговування для всіх.
У своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку голлівудська легенда, акторка Меріл Стріп підняла тему становища жінок і дівчат в Афганістані.
"Сьогодні в Кабулі кішка має більше свободи, ніж жінка", — сказала вона.
Нагадаємо, раніше німецька військкорка заявила, що очільник Кремля Путін вирішив напасти на Україну після виходу військ США з Афганістану.
Читайте також: