Боевики движения Талибан запрещают женщинам в Афганистане общаться, показывать лица, контуры тела. Им также запрещено говорить публично, особенно с мужчинами.

Об этом говорится в материале Bild.

"Вся индивидуальность стирается. Невероятно, что они (талибы — ред.) могут придумать, чтобы практически уничтожить женщин, вынужденных полностью прикрываться, им запрещено иметь лицо, контуры тела, голос, потому что им запрещено разговаривать на публике, особенно с мужчинами", — говорится в материале.

Как сказал Халид Ханафи, министр добродетели талибов, теперь запретил женщинам разговаривать друг с другом.

"Безумный и бесчеловечный! Афганистан превратился в ужасную и огромную тюрьму под открытым небом для женщин", — добавляют журналисты.

С приходом талибов к власти в августе 2021 года девушкам пришлось оставить школу после шестого класса и больше не разрешено учиться в университетах, а путешествие возможно только в сопровождении родственника мужского пола.

"Им запрещено посещать парки, купаться, заниматься любым видом спорта. Запретили даже парикмахерские. Женские приюты пришлось закрыть, а закон о прекращении насилия в отношении женщин был отменен. Их часто публично хлещут или сажают в тюрьму за "неисламское поведение".

Женщинам-врачам и медсестрам больше не разрешается общаться с родственниками мужского пола, что существенно ограничивает медицинское обслуживание для всех.

В своей речи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке голливудская легенда, актриса Мерил Стрип также затронула тему положения женщин и девушек в Афганистане.

"Сегодня в Кабуле у кошки больше свободы, чем у женщины", — сказала она.

Напомним, ранее немецкая военная корка заявила, что глава Кремля Путин решил напасть на Украину после выхода войск США из Афганистана.

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