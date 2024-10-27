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"Россияне нас всегда опережают": военный озвучил проблему на фронте

"Россияне нас всегда опережают": военный озвучил проблему на фронте

Война в Украине/Фото иллюстративная / Фото: ТСН.ua

Чего не хватает украинским военным.

Следует отказаться от самоуспокоения и самообмана, что у врага мало техники и она плоха. В этом плане россияне нас всегда опережают, потому что у них есть собственное производство, никто не ущемляет их в объемах, а санкции успешно обходятся.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

По его словам, во вражеских силах есть хорошая техника, а главное — техники у них много.

"Это то, чего нам не хватает. Мы пытаемся уничтожать склады и какие-то производственные объекты, но этого недостаточно для того, чтобы уже сегодня почувствовать облегчение", – говорит Максим Таран.

Ранее военный ответил, могут ли бойцы КНДР повлиять на ситуацию на фронте.

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