"Россияне нас всегда опережают": военный озвучил проблему на фронте

Чего не хватает украинским военным.
Следует отказаться от самоуспокоения и самообмана, что у врага мало техники и она плоха. В этом плане россияне нас всегда опережают, потому что у них есть собственное производство, никто не ущемляет их в объемах, а санкции успешно обходятся.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.
По его словам, во вражеских силах есть хорошая техника, а главное — техники у них много.
"Это то, чего нам не хватает. Мы пытаемся уничтожать склады и какие-то производственные объекты, но этого недостаточно для того, чтобы уже сегодня почувствовать облегчение", – говорит Максим Таран.
Ранее военный ответил, могут ли бойцы КНДР повлиять на ситуацию на фронте.
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